Москва, 23 ноября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста телеканала «Россия 24» Бориса Максудова.

Алексей Коновалов/ТАСС Борис Максудов

«Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией», — сказала Захарова в эфире «Соловьёв LIVE».

Она добавила, что российские журналисты «много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения».

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области. В результате удара Максудов получил ранение и был госпитализирован, 23 ноября журналист скончался.