Воронеж, 23 ноября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента украинских спецслужб за подготовку убийства подрывом бомбы высокопоставленного офицера Вооружённых сил России, сообщает пресс-служба ФСБ.

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«Пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно — террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный в сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, был завербован украинской разведкой, после чего прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки и был направлен в Россию. Перед ним была поставлена задача узнать адрес проживания российского военного и убить его «путём закладки и подрыва взрывного устройства».

В ходе обысков у него было изъято более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, а также два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу и поддельный паспорт гражданина РФ.

В настоящее время фигурант даёт признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области местного жителя, выполнявшего задания украинских спецслужб. Силовики получили данные, что злоумышленник собирал информацию о военных объектах в регионе и получал за это вознаграждение.

Пятого ноября стало известно о задержании в Краснодарском крае уроженца Украины, пытавшегося совершить покушение на командование одной из воинских частей. По информации следователей, он действовал под руководством украинских спецслужб, которые передали ему координаты тайника с комплектующими для взрывного устройства.

19 октября ФСБ задержала на территории Запорожской области гражданина Украины, который готовил подрыв военной колонны Вооружённых сил России. Он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство. Деятельность диверсанта координировали сотрудники ГУР. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о покушении на диверсию.