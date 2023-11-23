Анкара, 23 ноября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе два ребёнка, погибли в Анкаре в результате ссоры между соседями. Об этом сообщает 23 ноября телеканал NTV.

Emrah Oprukcu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«В столице пять человек из одной семьи, в том числе двое детей, были застрелены из ружья соседом, с которым они поссорились из-за шума», — говорится в сообщении.

Конфликт произошёл между жильцами дома на улице Папатья в районе Синджан. Другие жильцы вызвали полицию и медиков.

По информации канала, 72-летний мужчина, который время от времени ссорился с соседями, открыл огонь. Погибли трое взрослых в возрасте 71 года, 41 года и 40 лет, а также двое детей в возрасте 11 и 13 лет. Четверо погибли на месте, один из пострадавших умер в больнице.

Подозреваемого, вооружённого винтовкой, задержали сотрудники районного управления полиции Синджана.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Риме 57-летний мужчина устроил стрельбу на собрании жильцов многоквартирного дома. Поводом к применению оружия стала ссора. На месте погибли три женщины, ещё четыре человека получили ранения.