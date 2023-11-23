Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Израильская армия вывела из строя до 12 батальонов радикального палестинского движения ХАМАС, которые действовали на севере сектора Газа. Об этом пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил в интервью телеканалу ILTV.

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Он отметил, что у израильских военных до настоящего момента был «хороший, стабильный и методичный прогресс» в северной части анклава. Основные боевые возможности ХАМАС здесь в серьёзной степени пострадали.

«Мы вели бои и вывели из строя от 11 до 12 из дюжины батальонов ХАМАС в северной Газе. Это хороший прогресс», — сказал Конрикус.

По его словам, остались ещё 12 батальонов, которые действуют в центральных и южных районах анклава.

Очевидно также, что нужно лишить движение ХАМАС всех его возможностей, чтобы не повторилась атака из Газы, подобная нападению 7 октября. Именно это намерена сделать Армия обороны Израиля, подчеркнул пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, командование ЦАХАЛ сообщило 20 ноября о взятии под контроль ключевых объектов батальона «Зейтун», одного из основных батальонов движения ХАМАС в Газе.