Анкара, 23 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Турция после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке намерена выдвинуть идею создания консорциума для восстановления сектора Газа, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

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«После войны Турция могла бы организовать международную конференцию по оказанию помощи Газе и выдвинуть идею восстановления Газы консорциумом, включающим Турцию», — пишет газета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за действий Тель-Авива на территории сектора Газа.

Эрдоган также отметил, что палестинское движение ХАМАС, которое Тель-Авив называет террористической организацией, является политической партией, победившей по итогам выборов в Газе.