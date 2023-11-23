СМИ: Анкара выдвинет идею создания консорциума для восстановления Газы
Hürriyet: Турция выдвинет идею создания консорциума для восстановления Газы
Анкара, 23 ноября, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Турция после урегулирования конфликта на Ближнем Востоке намерена выдвинуть идею создания консорциума для восстановления сектора Газа, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
«После войны Турция могла бы организовать международную конференцию по оказанию помощи Газе и выдвинуть идею восстановления Газы консорциумом, включающим Турцию», — пишет газета.
Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за действий Тель-Авива на территории сектора Газа.
Эрдоган также отметил, что палестинское движение ХАМАС, которое Тель-Авив называет террористической организацией, является политической партией, победившей по итогам выборов в Газе.