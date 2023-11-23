Каир, 23 ноября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Жёлтое стекло из ливийской пустыни, осколком которого украшен знаменитый кулон Тутанхамона, образовалось при ударе метеорита о поверхность Земли. К такому выводу пришла международная группа учёных, сообщает Phys.org.

ТАСС/EPA/KHALED ELFIQ Золотая маска Тутанхамона

Кусочки жёлтого стекла с древних времён находили на территории Великого Песчаного моря — пустыни, которая простирается между западным Египтом и восточной Ливией. Этот минерал известен как стекло ливийской пустыни, в научной статье его впервые описали в 1933 году.

Загадкой было происхождение жёлтого стекла, кулон из которого нашли в том числе в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Состав этого стекла отличается от всех других образцов натурального стекла, известных в мире.

В 1996 году исследователи определили, что жёлтое стекло образовалось около 29 млн лет назад. Позже было установлено, что в исходном материале были зёрна кварца, покрытые смешанными глинистыми минералами, оксидами железа и титана.

В ходе нового исследования учёные из Германии, Египта и Марокко применили передовые технологии для изучения образцов загадочного стекла, найденных в районе Аль-Джауф на юго-востоке Ливии. Они использовали метод сверхбольшого увеличения и нашли в образцах мелкие минералы, различные типы оксида циркония, в том числе так называемый кубический цирконий. Его используют в ювелирных изделиях в качестве синтетической замены алмазов.

«Этот минерал может образоваться только при высокой температуре от 2250 до 2700 градусов по Цельсию», — говорится в статье.

Ещё один редкий полиморф, обнаруженный в образцах, известен как орто-II. Для его образования необходимо очень высокое давление — около 130 тыс. атмосфер. Из этого следует, что древнее ливийское стекло могло образоваться только при ударе метеорита. Подобные условия способен обеспечить ещё и взрыв атомной бомбы.

Неразрешённой остаётся загадка, связанная с отсутствием в ливийской пустыне подходящих метеоритных кратеров. Ближе всего к району, где были найдены образцы, находятся кратеры GP и Oasis диаметром 2 и 18 км соответственно. Расстояние до них довольно большое, кроме того, их размер не соответствует предполагаемой мощности удара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее учёные исследовали местность на востоке Турции, где могут находиться остатки библейского Ноева ковчега. С помощью георадаров специалисты обнаружили под землёй искусственную конструкцию в виде корабля.