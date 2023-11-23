Сеул, 23 ноября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Северная Корея может провести ядерные испытания и запустить новые разведывательные спутники в 2024 году, заявил зампред парламентского комитета по разведке от южнокорейской партии «Гражданская сила» Ю Сан Бом.

Global Look Press/Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency

«Вероятность проведения ядерных испытаний в 2023 году оценивается как невысокая. Но в 2024 году оно может быть проведено в любое время, если будет соответствующее решение (председателя КНДР) Ким Чен Ына», — цитирует его агентство Рёнхап.

Если КНДР не покажет снимков Гуама, которые якобы были сделаны, то специалисты не смогут оценить возможности северокорейских спутников, добавил Ю Сан Бом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в ближайшем будущем КНДР намерена запустить ещё несколько разведывательных спутников, которые, как ожидается, повысят боевую готовность её армии и улучшат возможности по получению разведданных.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры и подготовиться к возможным непредвиденным обстоятельствам в связи с планами КНДР по запуску этого спутника.