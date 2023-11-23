Москва, 23 ноября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Правительство России не поддержало инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР по регулированию цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На заправке

Источник издания пояснил, что принятие такой меры на внутреннем рынке приведёт к искажению ценообразования. Также введение схемы регулирования цен на бензин и дизтопливо в России дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей автозаправок.

Как сообщало ИА Регнум, правительство РФ сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка.

В результате принятых мер оптовые цены на летнее дизельное топливо на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн тонн, что на 14% больше, чем на дату введения запрета.

По словам вице-премьер РФ Александр Новак, с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15–20% с последующим снижением мелкооптовых цен.