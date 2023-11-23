Киев, 23 ноября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Катастрофическими последствиями для Украины грозит переход экономики страны на военные рельсы, считает экономист Алексей Кущ.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Любая попытка построить военную экономику закончится катастрофой буквально через несколько месяцев, потому что сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадёт потребление, потому что негде потреблять — нет магазинов, кафе, нет точек сбора этих налогов», — заявил он в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.

По словам эксперта, на сектор услуг приходится основная часть ВВП, его нельзя перевести на военные рельсы. Кафе, парикмахерские и прочие заведения дают 60% занятости и основную часть налогов, конкретизировал экономист.

Как сообщало ИА Регнум, за рубежом растёт интерес к российской технике, зарекомендовавшей себя в ходе спецоперации, отметили в госкорпорации «Ростех». Многие заинтересованные страны хотели бы производить российскую технику у себя, в частности, этот вопрос прорабатывается с партнёрами из Китая.

Россия активно наращивала военный потенциал и развивала производство оборонных комплексов, а Пентагон и страны НАТО отстали на стадии промышленного производства, у них не было внешней угрозы и задачи выстраивать оборону, пришёл к выводу директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

В США признали, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО, вместе взятые. Так, журналисты американского издания Military Watch Magazine отметили уникальные свойства загоризонтной ракеты 40Н6, аналогов которой нет ни у кого в мире.