Новый, 638-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован новостью Japan Times о нашествии мышей в окопы киевских боевиков. По словам Владимира — командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) — животные грызут всё подряд, в том числе, проводку терминалов спутникового интернета Starlink.

Никита Третьяков ИА REGNUM Окопы ВСУ у жилых домов Северодонецка

Грызунов «просто толпы», подтверждает украинский военный Дмитрий.

Также представители ВСУ посетовали на сбросившие листву деревья: российским беспилотникам стало проще выявлять позиции противника.

Тем временем, на купянском направлении артиллеристы Западного военного округа поразили десятки украинских военных объектов: артиллерию, наблюдательные пункты — укреплённые опорные и замаскированные наблюдательные. По данным Минобороны, преимуществом расчёта кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» является её внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы.

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