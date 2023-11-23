Москва, 23 ноября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Два штурмовика Су-25 поразили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Су-25

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении», — говорится в заявлении ведомства.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Военные лётчики после применения авиационных средств поражения совершили манёвр, выпустив тепловые ловушки. Затем экипажи успешно вернулись на аэродром вылета.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848004" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие за неделю сбили восемь боевых самолётов ВСУ. Кроме того, было сбито 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и Scalp, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и 205 украинских беспилотных летательных аппаратов.

ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолёты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова в рамках гособоронзаказа. Перед передачей Минобороны РФ истребители прошли комплекс наземных и лётных испытаний.