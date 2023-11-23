Российские штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили скрытые позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 23 ноября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Два штурмовика Су-25 поразили замаскированные укрепленные позиции и бронетехнику ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении», — говорится в заявлении ведомства.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Военные лётчики после применения авиационных средств поражения совершили манёвр, выпустив тепловые ловушки. Затем экипажи успешно вернулись на аэродром вылета.
Как сообщало ИА Регнум, российские военнослужащие за неделю сбили восемь боевых самолётов ВСУ. Кроме того, было сбито 32 реактивных снаряда HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и Scalp, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM и 205 украинских беспилотных летательных аппаратов.
ВКС России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Самолёты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова в рамках гособоронзаказа. Перед передачей Минобороны РФ истребители прошли комплекс наземных и лётных испытаний.