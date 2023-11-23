Москва, 23 ноября, 2023, 06:50 — ИА Регнум. На основании собранных сведений при проведении боевых действий в рамках специальной военной операции будет утверждён план по поэтапной замене вооружения в российской армии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа расчётов «Торнадо-С» в зоне проведения СВО

«Реактивные системы залпового огня «Ураган», стоящие на вооружении российской армии, постепенно заменят на высокоточные «Торнадо-С». Такое решение принято в Минобороны РФ по итогам изучения опыта спецоперации», — уточнили в издании.

На первом этапе новую технику поставят в окружные реактивные бригады и артиллерийские бригады общевойсковых армий. Затем «Торнадо-С» передадут артиллерийским полкам мотострелковых и танковых дивизий.

Источник газеты утверждает, что «Торнадо-С» радикально усилят возможности российской артиллерии, а скорость замены РСЗО в войсках будет зависеть от точности выполнения гособоронзаказа. «Ураганы» имеют объективные сложности в возможной модернизации реактивных систем, хотя они хорошо показали себя в ходе проведения СВО.

Предполагалось, что «Ураганы» заменят на обновленные РСЗО «Ураган-М1», но работы по этим системам ещё продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за широкого использования в зоне СВО высокотехнологичного вооружения возникла необходимость увеличить количество военных, способных его эффективно эксплуатировать с учётом боевого опыта. В связи с этим в России в 2023 году подготовили более 93 тыс. специалистов по новейшему оружию, часть из них направится в зону проведения спецоперации.

В Минобороны 21 ноября заявили о кратном увеличении объёмов поставок оружия в армию с начала спецоперации на Украине. Так, в 16 раз с начала 2022 года возросли поставки беспилотников в войска, основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения — почти в пять раз, объёмы поставок бронетанкового вооружения выросли более чем в три раза, в 13 раз увеличена поставка средств поражения.