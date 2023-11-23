Штат Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) завершило расследование взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

lragir.am ФБР

По итогам расследования, произошедшее квалифицировано как ДТП, материалы переданы в работу полиции Нью-Йорка.

«Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — сообщило бюро в социальной сети X.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады на полном ходу 22 ноября влетел в конструкцию контрольно-пропускного пункта. Он загорелся и моментально взорвался. Авария случилась на американской части моста.

Первоначально рабочая версия у следователей, ФБР была связана с террористической акцией.

США не видит признаков и не нашла подтверждения версии теракта со взрывом автомобиля на Радужном мосту на границе США с Канадой.