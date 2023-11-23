Москва, 23 ноября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Силами расчёта гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллеристы Западного военного округа поразили десятки объектов ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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В ведомстве отметили результативность, слаженность и неуловимость для противника работы подразделений на данном участке фронта.

«На счету расчёта десятки поражённых целей — миномёты противника, его артиллерия, укреплённые опорники и замаскированные наблюдательные пункты», — уточнили в ведомстве.

Преимуществом расчёта кочующей гаубицы является её внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. Противник панически боится и ненавидит эту неуловимую гаубицу, бросает все силы для её обнаружения, но безрезультатно.

Водитель расчёта с позывным Волк рассказал, что в его состав входят не только мобилизованные, но и добровольцы. Посовещавшись военные решили назвать орудие «Ярость».

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября в Минобороны подтвердили уничтожение российскими военными склада авиационных средств поражения воздушных сил Украины и зенитного ракетного комплекса С-300. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах.

Старший мичман Военно-морского флота РФ Денис Никитин геройски погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ.

В Министерстве обороны сообщили, что киевские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по журналистам из России, которые находились в Запорожской области.