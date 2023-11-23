Российский актёр Белецкий погиб в Индии вместе с подругой
Российский актёр Белецкий погиб в Индии при загадочных обстоятельствах
Москва, 23 ноября, 2023, 06:03 — ИА Регнум. В Индии в возрасте 37 лет трагически погиб актёр и режиссёр Максим Белецкий. Об этом сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы на странице «ВКонтакте», где до 2021 года служил погибший.
Известно, что Белецкий со своей знакомой Анной путешествовали по Индии. Подробности смерти молодых людей не известны.
По сообщениям СМИ, 16 ноября в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш были обнаружены тела двух российских туристов. Ими оказались 37-летний актёр и его 21-летняя спутница.
Уточняется, что смерть обоих не носила насильственного характера. Рядом с телами лежали паспорта, телефоны и записка, предположительно, написанная девушкой. Рассматриваются все версии гибели россиян.
Тело Максима Белецкого кремируют и похоронят в Индии.
Максим Белецкий поставил сказки «Звездочка» по пьесе Шмитько, а также «Цветик-семицветик» по Катаеву. Он исполнил роли в спектаклях «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и других.