Москва, 23 ноября, 2023, 06:03 — ИА Регнум. В Индии в возрасте 37 лет трагически погиб актёр и режиссёр Максим Белецкий. Об этом сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы на странице «ВКонтакте», где до 2021 года служил погибший.

vk.com/teatrkukolmariel Максим Белецкий

Известно, что Белецкий со своей знакомой Анной путешествовали по Индии. Подробности смерти молодых людей не известны.

По сообщениям СМИ, 16 ноября в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш были обнаружены тела двух российских туристов. Ими оказались 37-летний актёр и его 21-летняя спутница.

Уточняется, что смерть обоих не носила насильственного характера. Рядом с телами лежали паспорта, телефоны и записка, предположительно, написанная девушкой. Рассматриваются все версии гибели россиян.

Тело Максима Белецкого кремируют и похоронят в Индии.

Максим Белецкий поставил сказки «Звездочка» по пьесе Шмитько, а также «Цветик-семицветик» по Катаеву. Он исполнил роли в спектаклях «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Винни Пух», «Красная шапочка» и других.