Москва, 23 ноября, 2023, 05:44 — ИА Регнум. Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал 22 ноября, в свой день рождения, вызов скандального коллеги по цеху Эдуарда Шарлота на творческую, музыкальную дуэль.

Okras SHAMAN

По словам исполнителя, Шарлот, который сжёг паспорт, якобы умер, и по традиции о нём можно говорить либо хорошее, либо промолчать.

«Насколько я знаю, он умер, а по русской православной традиции про мёртвых либо хорошо, либо ничего», — цитирует Дронова «СтарХит».

Как сообщало ИА Регнум, Шарлот 17 ноября обратился в соцсетях к исполнителю SHAMAN и вызвал его на дуэль из-за сомнений в его творческих способностях.

По его мнению, известность Ярослава Дронова «проплачена», а то, что его называют композитором и автором песен, не соответствует действительности.

В ноябре эмигрировавший и сжёгший на камеру свой российский паспорт Шарлот заявил, что хочет вернуться на родину.

В Санкт-Петербурге 22 ноября в аэропорту Пулково силовики задержали Шарлота, а ночью его за мелкое хулиганство арестовали на 13 суток.