Вашингтон, 23 ноября, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил о старте продаж электрического пикапа Cybertruck в Северной Америке. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.

268_others Копия Tesla Cybertruck

Презентация прототипа автомобиля была четыре года назад. Планировалось, что массовое производство пикапа запустят в 2021 году.

В итоге производство запущено лишь в этом году.

Илон Маск предупредил потенциальных покупателей о том, что «Cybertruck уже на пути в магазины».

Как сообщало ИА Регнум, Маск в 2019 году на презентации в Лос-Анджелесе рассказал подробности о технических характеристиках пикапа. Корпус Cybertruck изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание малокалиберной пули.

Дату производства дважды переносили. Илон Маск объяснил это необходимостью доработать технические характеристики электромобиля, чтобы сделать его более привлекательным для потенциальных клиентов.