Сана, 23 ноября, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Правящее на севере Йемена мятежное движение «Ансар Алла» осуществило ракетный обстрел израильского города Эйлат. Об этом 22 ноября в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

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«Ракетные войска Йемена выпустили новый залп крылатых ракет по разным военным целям израильского образования в городе Умм-Ришрар (арабское название Эйлата) на юге оккупированной Палестины», — уточнил представитель движения.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября хуситы обстреляли город Эйлат в Израиле. Сирийский беспилотник упал на школу, заявили военные. Ответственность за атаку взяло на себя шиитское движение «Ансар Алла». В ответ израильтяне нанесли удар по территории Сирии.

Хуситы готовы ударить по всем израильским гражданским судам в зоне досягаемости их средств поражения, предупредили представители движения «Ансар Алла». Они призвали все страны мира вывести с борта своих граждан, работающих в экипажах связанных с Израилем судов, приостановить транспортировку на таких судах и держаться подальше от Йемена.