Бейрут, 23 ноября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. В посёлке Бейт-Яхун на юге Ливана под удар израильской ракеты попал один из домов, где находились активисты шиитской партии «Хезболла». В результате атаки ЦАХАЛ погибли четыре человека, сообщил 22 ноября новостной портал Al Nashra.

Sdusyria.org Хезболла

«По меньшей мере четверо человек погибли в результате израильского удара на юге Ливана, в том числе сын депутата Мухаммада Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», в которую входят депутаты от «Хезболлы», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября стало известно, что израильская армия нанесла авиационные удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в ответ на обстрелы с территории Ливана. Также средствами ПВО ЦАХАЛ сбила несколько ливанских беспилотников.

В начале ноября старший советник президента США Джо Байдена по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн посетил Ливан и передал «Хезболле» через спикера ливанского парламента Набиха Берри и других чиновников предупреждение не обострять ситуацию на израильской границе. После визита у советника главы Белого дома сложилось впечатление о незаинтересованности ливанских властей и движения «Хезболла» в военной конфронтации с Израилем.