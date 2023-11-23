Штат Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Американская сторона не видит признаков и не нашла подтверждения версии теракта со взрывом автомобиля на Радужном мосту на границе США с Канадой. С такими заявлениями выступила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Andrew Kuznetsov Взрыв

При этом канадские власти после инцидента сразу не выдвигали версии о причинах инцидента, но называли ситуацию «очень серьёзной». Они поспешили закрыть границу с США, а также проезд на нескольких ближайших к району взрыва КПП. Всего были закрыты четыре моста.

В Нью-Йорке приостановили приём и отправку самолётов в аэропорту Баффало-Ниагара. Позже работу возобновили.

Автомобиль на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады на полном ходу 22 ноября влетел в конструкцию контрольно-пропускного пункта. Он загорелся и моментально взорвался. Авария случилась на американской части моста.

Первоначально рабочая версия у следователей, ФБР была связана с террористической акцией.

Президента США Джо Байдена проинформировали в первые часы после взрыва. В Вашингтоне заверили, что он следит за развитием событий.

На месте взрыва автомобиля обнаружили портфель, в котором могло находиться взрывное устройство. Позже сапёры не нашли следов взрывчатки.

По итогам расследования, всё же предполагается, что неосторожность водителя могла стать причиной взрыва. В аварии погибли два жителя Нью-Йорка, которые находились в машине, пограничник получил ранение.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2020 года при взрыве автомобиля в центре американского города Нэшвилла пострадали три человека. Изначально правоохранительные органы считали, что в машине мог взорваться пропан. Глава городской полиции Джон Дрейк подтвердил, что рядом с местом происшествия нашли человеческие останки.

В здании химического факультета Ереванского государственного университета в столице Армении прогремел взрыв. Пострадали несколько человек, есть погибший.