Москва, 23 ноября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту, представившись главой киевского режима Владимиром Зеленским. Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров.

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры «Вован» и «Лексус»

Шарлот стал «жертвой» пранкеров, так как ранее он не раз высказывался в поддержку Украины. Потом извинялся и просил прощения.

«Зеленский», которого изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов), в разговоре с певцом попросил его спеть украинский гимн и зачитать русофобскую речёвку. Шарлот согласился, не задумываясь.

Он прочитал слова украинского гимна и, скача, несколько раз проговорил речёвку о «москалях». Делал Шарлот всё это с серьёзным видом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3847988" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге Ленинский райсуд 22 ноября назначил Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Певец вёл себя неадекватно, «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на замечания не реагировал».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что её дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после её недавнего разговора с российскими пранкерами.

Вован и Лексус переговорили с Мелони, представившись африканским чиновником. Они подробно расспросили итальянского политика об Украине, контрнаступлении ВСУ и предпосылках к миру, и она признала, что ВСУ ничего не добились на фронте, и добавила, что в Европе уже изрядно устали от конфликта.