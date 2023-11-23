Пхеньян, 23 ноября, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В КНДР заявили о готовности немедленно возобновить все военные меры, приостановленные в 2018 году по соглашению с Южной Кореей, сообщило агентство «Рёнхап» (Yonhap News).

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряжённости в военной сфере на суше, на море и в воздухе. Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах», — уточнили в министерстве обороны Северной Кореи.

В ведомстве добавили, что отныне Пхеньян готов действовать без оглядки на соглашение с Сеулом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября с космодрома Сохэ успешно запустили северокорейскую ракету «Чхоллима-1» с разведывательным спутником «Маллигён-1». Ракета-носитель следовала заданной траектории полёта и вывела спутник на орбиту.

Пхеньян намерен запустить ещё несколько разведывательных спутников, которые позволят повысить боевую готовность армии КНДР и улучшить возможности по получению разведданных, в первую очередь в районе Южной Кореи.

Главы МИД «Большой семёрки» осудили запуск ракеты КНДР. Согласно заявлению министров, запуск ракеты серьёзно угрожает миру и стабильности в регионе, а также за его пределами.

Профессор сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков отметил, что разведывательный спутник КНДР нужен для безопасности, он позволит предотвратить войну. По словам эксперта, в распоряжении Вашингтона и Сеула есть весьма совершенная система технической разведки, в основе которой лежит использование разведывательных спутников. У Северной Кореи практически нет возможности в режиме реального времени наблюдать за происходящим на территории Юга. В Пхеньяне уже давно, открыто и официально заявляли о планах запустить такой разведывательный спутник. Нынешняя попытка была третьей, а два предыдущих запуска закончились неудачей, напомнил Ланьков.