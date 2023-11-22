Штат Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2023, 02:13 — ИА Регнум. В ходе расследования взрыва автомобиля 22 ноября на Радужном мосту на границе США с Канадой не обнаружено подтверждения версии о теракте. Об этом заявила журналистам губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

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«Никаких признаков теракта применительно к данной аварии не просматривается», — заверила Хокул.

Также власти штата пояснили, что во взорвавшейся машине погибли два местных жителя западной части штата Нью-Йорк, работник пограничного контроля ранен.

Железнодорожное движение на этом участке временно приостановлено.

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Как сообщало ИА Регнум, на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады прогремел взрыв. Предполагается, что неосторожность водителя могла стать причиной взрыва на Радужном мосту между США и Канадой.

Следователи не нашли следов взрывчатки в автомобиле.