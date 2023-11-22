Гендиректор Большого театра Урин заверил, что не покидал должность
Гендиректор Большого театра Урин заверил, что продолжает работать в должности
Москва, 23 ноября, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Генеральный директор Государственного академического Большого театра в Москве Владимир Урин однозначно развеял слухи об увольнении с должности, которые распространяются уже несколько дней.
«Я работаю. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», — цитирует Урина ТАСС.
Владимиру Урину 76 лет. Театральную деятельность он начал в 1973 году, возглавив Кировский театр юного зрителя. В июле 2013 года Урина назначили на должность генерального директора Государственного академического Большого театра. Он также удостоен ряда российских и международных наград, среди которых орден Почётного легиона (Франция), орден Восходящего солнца третьего класса (Япония), премия Дягилева и Станиславского.
Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября СМИ писали, что директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Предполагалось, что о его назначении на новый пост объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Гергиев на Эрмитажной премии сказал, что возглавляет Мариинский театр и «не искал возможности работать ещё больше».
Президент России Владимир Путин выступал на форуме. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства в планах не было встретиться с Уриным или Гергиевым.