Москва, 23 ноября, 2023, 01:44 — ИА Регнум. Генеральный директор Государственного академического Большого театра в Москве Владимир Урин однозначно развеял слухи об увольнении с должности, которые распространяются уже несколько дней.

Kremlin.ru Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин

«Я работаю. Никаких сообщений официальных, кроме того, как это очень живо обсуждают социальные сети, средства массовой информации и так далее, не было. Поэтому я работаю и сегодня вместе с Большим театром нахожусь на гастролях в Минске», — цитирует Урина ТАСС.

Владимиру Урину 76 лет. Театральную деятельность он начал в 1973 году, возглавив Кировский театр юного зрителя. В июле 2013 года Урина назначили на должность генерального директора Государственного академического Большого театра. Он также удостоен ряда российских и международных наград, среди которых орден Почётного легиона (Франция), орден Восходящего солнца третьего класса (Япония), премия Дягилева и Станиславского.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября СМИ писали, что директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавит Большой театр. Предполагалось, что о его назначении на новый пост объявят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Гергиев на Эрмитажной премии сказал, что возглавляет Мариинский театр и «не искал возможности работать ещё больше».

Президент России Владимир Путин выступал на форуме. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства в планах не было встретиться с Уриным или Гергиевым.