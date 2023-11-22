Москва, 23 ноября, 2023, 01:28 — ИА Регнум. Очередная группа россиян прошла через контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом, сообщила 22 ноября пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«Сегодня 82 соотечественника и члены их семей пересекли КПП «Рафах», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Организованная колонна выдвинулась в Каир, где людям окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь сотрудники оперативного штаба МЧС РФ. Российских граждан и их близких обеспечат также питанием, водой и ночлегом.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян — 28 человек. С начала гуманитарной миссии (с 13 ноября) в Россию спецрейсами МЧС доставили более 500 граждан.

Президент РФ Владимир Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа, страдающих от происходящих в регионе событий. По словам главы государства, это очень важная гуманитарная и благородная миссия.