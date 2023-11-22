Москва, 23 ноября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. До 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности, заявил 22 ноября на виртуальном саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите по вопросам климата

«Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал он.

По словам президента РФ, для выполнения поставленной цели в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов, включая атомную энергетику, гидроэнергетику, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистых технологий во всех секторах экономики.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации». В документе отмечается, что ключевой долгосрочной целью климатической политики РФ является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

В целом долгосрочное решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств, Россия задействована в выработке коллективных мер, подчёркивается в указе.

Ещё в октябре 2021 года Путин заявлял, что Россия намерена свести к нулю уровень выбросов углекислого газа и его аналогов. Миру нужны механизмы балансировки энергетического рынка, нужен обстоятельный диалог между потребителями и производителями энергоресурсов. Этот диалог следует освободить от политических предрассудков и навязанных клише, отметил российский лидер.