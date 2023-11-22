Путин обозначил сроки достижения Россией углеродной нейтральности
Путин: Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года
Москва, 23 ноября, 2023, 01:12 — ИА Регнум. До 2060 года Россия намерена достичь углеродной нейтральности, заявил 22 ноября на виртуальном саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) президент РФ Владимир Путин.
«Как ответственный участник глобальных усилий по борьбе с изменениями климата Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — сказал он.
По словам президента РФ, для выполнения поставленной цели в стране используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов, включая атомную энергетику, гидроэнергетику, наращивание поглощающей способности лесов и экологически чистых технологий во всех секторах экономики.
Как сообщало ИА Регнум, 26 октября Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации». В документе отмечается, что ключевой долгосрочной целью климатической политики РФ является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года.
В целом долгосрочное решение проблемы изменения климата возможно только при участии всех государств, Россия задействована в выработке коллективных мер, подчёркивается в указе.
Ещё в октябре 2021 года Путин заявлял, что Россия намерена свести к нулю уровень выбросов углекислого газа и его аналогов. Миру нужны механизмы балансировки энергетического рынка, нужен обстоятельный диалог между потребителями и производителями энергоресурсов. Этот диалог следует освободить от политических предрассудков и навязанных клише, отметил российский лидер.