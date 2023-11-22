Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Неосторожность водителя могла стать причиной взрыва на мосту между США и Канадой, сообщило 23 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Согласно предварительным оценкам, взрыв на Радужном мосту, соединяющем США и Канаду, вероятно, произошёл из-за неосторожного водителя», — написало издание.

Ранее в ФБР рассматривали версию теракта.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября на мосту через Ниагарский водопад на границе США и Канады прогремел взрыв. Погибли два человека, также пострадал один пограничник.

В Канаде после происшествия закрыли четыре моста на границе с США. Власти не выдвигали версии о причинах инцидента, но называли ситуацию «очень серьёзной».

По информации телеканала ABC News, на месте взрыва автомобиля в районе приграничной территории между США и Канадой был обнаружен портфель, в котором могло находиться взрывное устройство. При этом следователи не нашли следов взрывчатки в автомобиле.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило об ограничении работы международного аэропорта Баффало-Ниагара после взрыва автомобиля на границе с Канадой. В штате Нью-Йорк приостановка приёма и отправки самолётов будет действовать двое суток.