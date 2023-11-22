Париж, 23 ноября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х возмутился и резко высказался о решении Еврокомиссии, в частности, её главы Урсулы фон дер Ляйен, выделить новый пакет помощи киевскому режиму.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

При этом политик считает, что Украина проиграла, глубоко увязнув в коррупции. К тому же, по словам лидера партии, правительство Франции объявило о сокращении госбюджета на 600 млн евро.

«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на 1,5 млрд евро. И так каждый месяц с января. Это безумие, война проиграна, эта страна глубоко коррумпирована», — написал Флориан Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, сразу несколько высоких американских гостей недавно посетили Украину, чтобы поумерить аппетиты лидера киевского режима Владимира Зеленского и получить от него отчёт о расходовании средств. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 22 ноября на брифинге.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил 20 ноября в Киеве, что у США нет «волшебной палочки» для Украины в конфликте с Россией. Он отметил, что исход боевых действий зависит от способности украинской армии синхронизировать использование различного вооружения, которое предоставляет Запад. Остин назвал конфликт жёсткой и изматывающей борьбой, которая продолжится в будущем.