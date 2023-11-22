Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Израильской разведке «Моссад» предстоит преследовать лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру, заявил 22 ноября на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Я поручил «Моссаду» действовать против лидеров ХАМАС, где бы они ни находились», — сказал израильский политик.

При этом ранее при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАС была достигнута договорённость о временном прекращении огня в секторе Газа, а также об освобождении нескольких десятков израильских заложников в обмен на палестинских заключённых из тюрем Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками. В заявлении говорилось, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта.

За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключённых из израильских тюрем ХАМАС отпустит на свободу 30 детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.

По достигнутому соглашению обе стороны должны соблюдать прекращение огня и гарантировать остановку военных действий во всех районах Газы. Также в период перемирия будет обеспечена доставка топлива, гуманитарной и чрезвычайной медицинской помощи.

Ранее министр энергетики Израиля Исраэль Кац предложил казнить членов ХАМАС, сравнив их с нацистами. Он настаивал на создании суда, который бы действовал в соответствии с законодательством.