В США ограничили работу аэропорта Баффало-Ниагара после взрыва на мосту
Штат Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Йорк приостановили приём и отправку самолётов в международном аэропорту Баффало-Ниагара после взрыва автомобиля на границе с Канадой. Об этом 22 ноября уведомило Федеральное управление гражданской авиации США.
Запрет ввели в 15:07 по местному времени (23:07 мск). Ограничения будут действовать двое суток.
Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве. В Белом доме заверили, что американский лидер следит за развитием событий.
Как передавало ИА Регнум, 22 ноября на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. Погибли два человека, также пострадал один пограничник. В ФБР рассматривают взрыв как попытку теракта.
После инцидента канадские власти закрыли четыре моста на границе с США. В Канаде не спешат выдвигать версии о причинах инцидента, но правительство называет ситуацию «очень серьёзной».
По информации телеканала ABC News, на месте взрыва автомобиля в районе приграничной территории между США и Канадой был обнаружен портфель, в котором могло находиться взрывное устройство. При этом следователи пока не выявили следов взрывчатки в автомобиле.