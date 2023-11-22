Штат Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. В американском штате Нью-Йорк приостановили приём и отправку самолётов в международном аэропорту Баффало-Ниагара после взрыва автомобиля на границе с Канадой. Об этом 22 ноября уведомило Федеральное управление гражданской авиации США.

Pexels Аэропорт

Запрет ввели в 15:07 по местному времени (23:07 мск). Ограничения будут действовать двое суток.

Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве. В Белом доме заверили, что американский лидер следит за развитием событий.

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Как передавало ИА Регнум, 22 ноября на Радужном мосту через Ниагарский водопад прогремел взрыв. Погибли два человека, также пострадал один пограничник. В ФБР рассматривают взрыв как попытку теракта.

После инцидента канадские власти закрыли четыре моста на границе с США. В Канаде не спешат выдвигать версии о причинах инцидента, но правительство называет ситуацию «очень серьёзной».

По информации телеканала ABC News, на месте взрыва автомобиля в районе приграничной территории между США и Канадой был обнаружен портфель, в котором могло находиться взрывное устройство. При этом следователи пока не выявили следов взрывчатки в автомобиле.