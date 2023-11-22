Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2023, 23:45 — ИА Регнум. На месте взрыва автомобиля в районе приграничной территории между США и Канадой обнаружили портфель, в котором могло находиться взрывное устройство, сообщил 22 ноября телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Кадр из видео

«Следователи обнаружили своего рода чемодан или портфель на месте происшествия», — заявили журналисты.

К работе привлечены сапёры. При этом, по данным источников телеканала, следователи пока не выявили следов взрывчатки в автомобиле.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября при взрыве автомобиля на Радужном мосту через Ниагарский водопад погибли два человека. Кроме того, пострадал один пограничник. Сотрудники ФБР расследуют взрыв как попытку теракта.

Канадские власти после инцидента закрыли границу с США, а также на нескольких ближайших к району взрыва машины контрольно-пропускных пунктах. Всего закрыты четыре моста, заявил в парламенте Канады премьер-министр Джастин Трюдо.

В Канаде пока не выдвигают версии о причинах инцидента, но власти называют ситуацию «очень серьёзной».