Оттава, 22 ноября, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Власти Канады закрыли границу с США в районе взрыва автомобиля на Радужном мосту, а также на нескольких ближайших к нему контроль-пропускных пунктах. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил это в ходе своего выступления в парламенте.

«Граница закрыта на участке Радужного моста <…> и на других мостах», — сказал политик.

Трюдо добавил, что всего закрыты четыре моста. Также он заверил парламентариев во взаимодействии с американскими коллегами. Власти двух стран собирают всю информацию об инциденте, сказал премьер.

В Канаде не спешат выдвигать версии о причинах инцидента, но власти называют ситуацию «очень серьёзной».

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Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября после взрыва автомобиля на границе США и Канады закрыли Радужный мост через Ниагарский водопад. В результате происшествия погибли два находившихся в машине человека, также был ранен сотрудник погранслужбы.

Известно, что автомобиль двигался из США в Канаду и ехал в сторону здания погранохраны. ФБР расследует взрыв как попытку теракта.