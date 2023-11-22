Тель-Авив, Израиль, 22 ноября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля не уведомлена о том, когда в секторе Газа в рамках сделки с ХАМАС по освобождению заложников «будут дни тишины». По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, боевые действия будут приостановлены, когда наступит момент для этого.

«Я не знаю, когда вступит в силу прекращение огня. Мы будем готовы сделать всё, что необходимо», — заверил генерал.

Ханари 22 ноября сказал, что армия продолжает действия «на поле боя», ищут туннели ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, лидеры палестинского движения ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырехдневном перемирии для возвращения и обмена заложниками.

За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключенных из израильских тюрем ХАМАС на свободу отпустит 30 детей, восемь матерей и ещё 12 женщин.

В случае одобрения правительством Израиля сделки с ХАМАС об освобождении заложников, её могут запустить уже 23 ноября.