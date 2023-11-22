Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. В результате взрыва автомобиля на границе США и Канады погибли два человека, также пострадал один пограничник, сообщил 22 ноября телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Кадр из видео

«Машина направлялась из США в Канаду и ехала в сторону здания пограничной охраны», — добавили журналисты.

Ранее на телеканале уточнили, что ФБР расследует взрыв как попытку теракта.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыли в обеих направлениях в связи со взрывом автомобиля на контрольно-пропускном пункте. На месте происшествия наблюдалось задымление, имелись повреждения. Причины взрыва устанавливают правоохранители.