При взрыве моста через Ниагарский водопад погибли два человека
В США сообщили о двух погибших при взрыве на мосту через Ниагарский водопад
Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. В результате взрыва автомобиля на границе США и Канады погибли два человека, также пострадал один пограничник, сообщил 22 ноября телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Кадр из видео
«Машина направлялась из США в Канаду и ехала в сторону здания пограничной охраны», — добавили журналисты.
Ранее на телеканале уточнили, что ФБР расследует взрыв как попытку теракта.
Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыли в обеих направлениях в связи со взрывом автомобиля на контрольно-пропускном пункте. На месте происшествия наблюдалось задымление, имелись повреждения. Причины взрыва устанавливают правоохранители.