Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2023, 22:31 — ИА Регнум. На границе США и Канады закрыли мост через Ниагарский водопад после инцидента с автомобилем на контрольно-пропускном пункте, сообщил 22 ноября филиал телеканала ABC News в Баффало.

Кадр из видео

«Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обеих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США <…> Произошел какого-то рода взрыв», — уточнили журналисты.

Отмечается, что на месте происшествия наблюдается задымление, имеются повреждения в районе пограничного пункта. Правоохранительные органы устанавливают причины взрыва.

По информации Fox News, ФБР расследует взрыв на мосту как попытку теракта. Двое находившихся во взорвавшемся автомобиле погибли, пограничник получил ранения. Машина двигалась из США в Канаду и ехала в сторону здания погранохраны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3847964" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2020 года при взрыве автомобиля в центре американского города Нэшвилла пострадали три человека. Изначально правоохранительные органы считали, что в машине мог взорваться пропан. Глава городской полиции Джон Дрейк подтвердил, что рядом с местом происшествия нашли человеческие останки. Он добавил, что перед инцидентом полицейские услышали объявление из автомобиля о том, что он скоро взорвётся.