Берлин, 22 ноября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что во время онлайн-саммита «Большой двадцатки» (G20) 22 ноября призвал положить конец военному конфликту на Украине. Об этом он сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

bundesregierung.de

Шольц отметил, что российский президент первый раз принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20 после начала российско-украинского конфликта.

«Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил нападение на Украину и вывел войска с территории Украины, с тем чтобы эта война, наконец, завершилась», — заявил канцлер ФРГ.

По словам Шольца, необходимо добиться «справедливого и долгосрочного мира на Украине на основе принципов Устава ООН». Политик также сказал, что обсудил с Мелони вопросы оказания помощи украинской армии, заверив, что его страна будет «поддерживать Украину так долго, сколько потребуется».

Как сообщало ИА Регнум, в выступлении на виртуальном саммите G20 Владимир Путин изложил позицию России по актуальным вопросам. Происходящее на Украине является трагедией, и сейчас нужно искать пути для её прекращения, сказал российский лидер.

В США лидера киевского режима Владимира Зеленского пристыдили за постоянные жалобы на ослабление поддержки ВСУ. На самой Украине призвали подумать о компромиссе с Россией, пока не стало слишком поздно.

Трудности Украины на фронте могут потребовать вмешательства НАТО на совершенно другом уровне, отметил 21 ноября в статье для американского журнала The National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.