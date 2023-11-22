Москва, 22 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Власти Финляндии, оказывая финансовую поддержку властям Украины, тем самым помогают неонацистскому режиму, заявила 22 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Финляндия НАТО

Так она прокомментировала высказывания министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которая ранее отметила, что у «свободного гражданского общества» Финляндии есть «сильное желание помочь украинцам в оборонительной битве».

«Госпожа Валтонен, Вы помогаете неонацистскому режиму. Знайте это и помните! Что касается «свободного гражданского общества», то его в Финляндии никто не спрашивает», — отметила Захарова.

Никакого «свободного общества» в Финляндии не существует, поскольку власти страны вопреки ранее данным обещаниям не интересуются мнением граждан даже по таким вопросам, как вступление в НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ.

Финляндия подала заявку на членство в НАТО в 2022 году и официально стала 31-м членом альянса в апреле 2023 года. Власти страны в качестве мотивировки такого решения заявили о якобы существующей «российской угрозе».

В МИД России отмечали, что после включения Финляндии в альянс протяжённость общей границы России и НАТО выросла более чем в два раза, что привело к кардинальному изменению обстановки в Северо-Европейском регионе. Россия ответит на новые угрозы шагами в военно-технической и иных сферах, добавили в министерстве.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее прокомментировал вступление Финляндии в НАТО анекдотом, в котором один из собеседников-финнов говорит, что Финляндия вступает в НАТО, потому что ей угрожает Россия, и что Россия «угрожает» Финляндии потому, что та вступает в НАТО.