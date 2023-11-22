Москва, 22 ноября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Правительство РФ сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка. Об этом 22 ноября сообщило Минэнерго в Telegram-канале.

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«Правительством России принято решение по снятию временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива, введённого 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время действия ограничений произошло насыщение внутреннего рынка дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином.

В министерстве добавили, что в результате принятых мер оптовые цены на летнее дизельное топливо на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн тонн, что на 14% больше, чем на дату введения запрета.

Также подчёркивается, что снятие ограничений необходимо для недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов. При этом мониторинг показателей продолжится, чтобы в случае необходимости принять оперативные меры по обеспечению топливом внутреннего рынка.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября российское правительство отменило временные ограничения на экспорт бензина из России. Решение приняли в связи с насыщенным внутренним рынком.

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил об обеспеченности внутреннего рынка страны топливом в полном объёме. По его словам, с третьей декады сентября биржевые цены на бензин были снижены на 15-20% c последующим снижением мелкооптовых цен.

Временный запрет на экспорт топлива Россия ввела 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на бензин существенно снизились.