Москва, 22 ноября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ начнёт расследование атаки ВСУ на российских журналистов, в результате которой был ранен корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки Максудов получил осколочные ранения.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области.

Максудов был эвакуирован в больницу, его жизни ничто не угрожает, он получает всю необходимую медицинскую помощь.