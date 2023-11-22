СК расследует атаку ВСУ, при которой пострадал журналист «России 24»
СК расследует атаку ВСУ, при которой пострадал журналист «России 24» Максудов
Москва, 22 ноября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ начнёт расследование атаки ВСУ на российских журналистов, в результате которой был ранен корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
«ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки Максудов получил осколочные ранения.
Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ сообщили, что 22 ноября ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах со стороны украинской армии населённых пунктов Запорожской области.
Максудов был эвакуирован в больницу, его жизни ничто не угрожает, он получает всю необходимую медицинскую помощь.