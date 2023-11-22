Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Россия надеется, что договорённости между движением ХАМАС и Израилем станут важным шагом к деэскалации конфликта в регионе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru

«Надеемся, что это соглашение (между ХАМАС и Израилем, — Прим. ред.) будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки», — сказал Небензя.

Дипломат также добавил, что заключение соглашения стало возможным благодаря эффективному посредничеству властей Катара и Египта в контактах с группировкой ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, лидеры ХАМАС подтвердили 22 ноября достижение соглашения с властями Израиля о четырёхдневном перемирии для обмена заложниками. Уточнялось, что перемирие было достигнуто после многодневных переговоров при поддержке Катара и Египта.

Правительство Израиля рано утром 22 ноября, после шестичасового заседания, одобрило сделку по освобождению пленных. За четыре дня в обмен на 150 палестинских заключённых из израильских тюрем ХАМАС на свободу отпустит 30 детей и восемь матерей этих детей, а также ещё 12 женщин.

В Кремле позитивно оценили достигнутые договорённости и добавили, что Россия и большинство стран мира призывали стороны к перемирию и к гуманитарной паузе, поскольку только на этой базе могут выстраиваться контуры будущих попыток устойчивого урегулирования конфликта.