Москва, 22 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Сборная Мексики по футболу может сыграть товарищеский матч с командой России в 2024 году. Об этом 22 ноября заявил посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас.

РИА Новости / Антон Денисов

«Думаю, что в следующем году возможен матч между сборными России и Мексики, многое будет зависеть от федераций», — приводит слова Мехиаса «РИА Новости».

Он добавил, что сегодня политика влияет на спортивные соревнования, в Мексика выступает против политизации спорта.

Посол выразил надежду, что возможность для проведения игры будет.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла команду Кубы со счётом 8:0. Игра прошла в Волгограде. В составе российской команды отличились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

12 октября сборная России в Москве победила команду Камеруна со счётом 1:0, а 16 октября сыграла со счётом 2:2 со сборной из Кении в Анталье.