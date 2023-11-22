Москва, 22 ноября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин до 15 января ждёт доклада по эффективности предоставления компенсаций льготникам по программе социальной газификации. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя», опубликованном на сайте Кремля.

M.government.ru

«С учётом ранее данных поручений обеспечить проведение регулярного мониторинга эффективности мер поддержки, направленных на компенсацию отдельным категориям граждан расходов на приобретение газового оборудования, проведение внутри границ их земельных участков работ, необходимых для технологического присоединения к газораспределительным сетям, и при необходимости принять дополнительные меры по увеличению доли домохозяйств, фактически подключённых к сетям газоснабжения, в общем количестве домохозяйств, для подключения которых созданы технические возможности», — говорится в тексте.

В поручении говорится, доклад необходимо представить до 15 января 2024 года, затем один раз в полгода. Ответственным обозначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября президент РФ поручил «Газпрому» разработать дорожные карты по газификации городов и населённых пунктов Дальнего Востока. В частности, поручение президента касаются газификации города Белогорска Амурской области до 2032 года, газификации посёлка Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года, подключение города Биробиджана к проектируемому газопроводу на территории Еврейской автономной области до 2032 года.

Ранее Путин, выступая 11 октября на заседании «Российской энергетической недели», предложил включить участников спецоперации и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, в перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе социальной газификации.

В конце февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля Путин заявил, что программа бесплатной газификации в Россиибудет продолжена, а также будет действовать на постоянной основе для физических лиц.