Москва, 22 ноября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставлять участникам спецоперации субсидии в размере не менее 100 тыс. руб. на газификацию. Об этом говорится в опубликованном 22 ноября перечне поручений по итогам пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обеспечить предоставление проживающим в газифицированных населённых пунктах участникам специальной военной операции и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, субсидий в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение», — говорится в документе.

Отмечается, что субсидии в случае поступления заявки должны быть даны на приобретение газового оборудования и проведение работ, необходимых для присоединения к газораспределительным сетям.

Поручение адресовано высшим должностным лицам субъектов РФ. Срок предоставления доклада — 15 января 2024 года, далее — раз в год.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» 11 октября предложил расширить перечень граждан, которые получают субсидии на оборудование для газификации, включив в него участников спецоперации. Глава государства подчеркнул, что по итогам первых лет программы социальной газификации обеспечена техническая возможность присоединения более миллиона домохозяйств.