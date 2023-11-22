Хельсинки, 22 ноября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Правительство Финляндии намерено закрыть все, кроме одного, контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, передаёт 22 ноября газета Helsingin Sanomat.

РИА Новости / Сергей Компанийченко

Вопрос будет рассматриваться вечером 22 ноября, проект предполагает, что на границе с Россией будет работать только самый северный КПП — «Раджа-Йоосеппи».

«Вице-канцлер юстиции оценил представленный проект решения и проект меморандума с точки зрения законности. Правовых препятствий для дальнейшей подготовки предлагаемого решения по существу нет», — цитирует издание заявление Канцелярии канцлера юстиции Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти Финляндии в ночь на 18 ноября закрыли четыре пограничных пункта на границе с Россией. Решение объяснили увеличившимся притоком «граждан третьих стран» со стороны России. Ограничение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства, и Россия будет прорабатывать ответные меры. В тот же день посол Финляндии был вызван в МИД РФ, ему был заявлен протест.

20 ноября финские СМИ сообщали, что власти страны готовы закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Позже отмечалось, что вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен отказался усиливать ограничения.

Попытки Финляндии переложить ответственность на Россию за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию являются неуклюжими оправданиями, отметила 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Финляндия стремится уйти от возобновления взаимодействия пограничных служб, которое было прервано по её вине, а власти этой страны не проводили консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска, подчеркнула она.