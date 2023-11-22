Москва, 22 ноября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 20 декабря проработать предложения по увеличению объёмов предложения мяса птицы. Об этом говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 25 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объёма предложения мяса птицы на внутреннем рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание следует обратить на необходимость наращивания объёма его производства.

Поручение адресовано правительству РФ. Срок — 20 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который в режиме видеоконференции вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым вышел на связь, находясь на предприятии по разведению кур.

Минсельхоз 26 октября предложил установить на полгода запрет на вывоз из страны отдельных видов мяса птицы в целях сдерживания роста потребительских цен и недопущения дефицита. Ведомство отметило существенный рост внутренних цен на отдельные виды мяса домашней птицы, на текущий момент этот рост за год составил 25,3%.