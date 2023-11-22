Дорожные пробки в Москве достигли восьми баллов
Москва, 22 ноября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы 22 ноября достигли восьми баллов. Информацию о ситуации на улицах столицы передаёт сервис «Яндекс. Карты».
Дарья Драй ИА REGNUM
На сайте видно, что наибольшие трудности дорожного движения наблюдаются в центре города, особенно на Садовом и Третьем транспортном кольце.
Пробки зафиксированы на Кремлёвской, Пречистенской, Котельнической, Москворецкой, Софийской набережных, а также на улицах Большая Лубянка, Кожевническая, Тверская, Неглинная и Большая Пироговская. Кроме того, движение затруднено на некоторых участках Бульварного кольца.
В январе 2024 года в Москве и Подмосковье синоптики ожидают близкую к климатической норме температуру, однако при этом погода будет очень изменчива.