Москва, 22 ноября, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Пять типографий, принадлежавшие норвежской медиа-компании Amedia, переданы в управление правительства Москвы. Об этом сказано в указе президента РФ Владимира Путина от 22 ноября.

Kremlin.ru

В тексте указа говорится, что акции и доли Amedia Eastern Europe AS в пяти типографиях «Прайм принт» передаются в управление правительства Москвы.

Уточняется, что правительству Москвы передано 140 тысяч обыкновенных акций «Прайм принт Екатеринбург», 700 акций «Прайм принт Новосибирск», 6790 тысяч акций «Прайм принт Челябинск» и 56% долей в уставном капитане «Прайм принт Воронеж».

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Указ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя. Отмечается, что в случае изъятия или ограничения прав на российское имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Также указом Путина закреплено, что временное управление активами недружественных стран в Российской Федерации может прекращаться по решению президента.