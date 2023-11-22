Варшава, 22 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков Abrams, сообщил 22 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«Крупная поставка военной техники США для польской армии! Сейчас в Свиноуйсьце продолжается его разгрузка — сначала (разгружают — Прим. ред.) 11 пусковых установок HIMARS», — написал Блащак на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Кроме того, в состав партии вошли пусковые установки и танки Abrams с машинами технического обеспечения Hercules, сообщил министр обороны Польши.

Ранее сообщалось, что власти Польши подписали с Вашингтоном контракт о поставке более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams новейшей версии.

В октябре 2023 года Блащак сообщил, что над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны. Небо над Варшавой будет защищать американская система ПРО Patriot. Боевые дежурства предполагалось начать уже 6 октября.

В августе 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Польша начала масштабные закупки вооружений у США, Великобритании и Южной Кореи. Варшава объявила о намерении построить «самую мощную армию на континенте», напомнил Шойгу.

В беседе с ИА РегнумДмитрий Буневич, историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований отметил, что стратегическая цель Варшавы — сделать польскую армию второй по силе внутри НАТО. Воевать Варшава не собирается, но надеется, что сможет благодаря усилению вооружённых сил конкурировать за европейское лидерство, считает эксперт.