Москва, 22 ноября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба военного ведомства.

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Шойгу примет участие совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Отмечается, что в ходе мероприятия стороны обсудят военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности, а также рассмотрят документы, касающиеся развития системы кризисного реагирования и состава войск ОДКБ и их обеспечения.

Кроме того, будут представлены приоритетные направления деятельности в период председательства Казахстана в ОДКБ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин23 ноября посетит Минск для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Повестка дня включает в себя ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, в том числе дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности.

22 ноября Путин заявил, что проведена большая работа по формированию единой системы противовоздушной обороны (ПВО) стран ОДКБ. Он также сообщил, что Россия поставила в Таджикистан два дивизиона систем ПВО С-300, это восемь пусковых установок.