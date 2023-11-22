Москва, 22 ноября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Отказ Берлина выплачивать жителям блокадного Ленинграда компенсационные выплаты является неприемлемым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Фотоархив Елены Сафиной Блокадники

Захарова сообщила, что перед этим по дипломатическим каналам властям Германии были переданы обращения россиян с призывом включить в программу по выплатам компенсаций всех блокадников, вне зависимости от их национальности.

«Что вы думаете ответила германская сторона? Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу. С нашей точки зрения, эта просьба как минимум морально обоснованная. Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путём выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», — сказала представитель МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, в июле этого года Захарова заявила, что отказ Берлина выплачивать компенсаций блокадникам Ленинграда стремительно погружает Германию в новую «пучину националистической преисподней».

Дипломат напомнила, что Германия в 2021 году решила выплатить компенсации жителям блокадного Ленинграда. При этом, в какую сумму оценена стоимость почти 900 дней и ночей, унесших жизни миллионов людей, непонятно. Но, по мнению немцев, компенсация положена не всем. На выплаты могут рассчитывать лишь те, кто сможет подтвердить еврейское происхождение.